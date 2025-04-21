OMG!OMG!:Проблемы с доступом к OMG! Маркетплейс

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Рады сообщить, что сайт OMG! Маркетплейс восстановлен и доступен по одному адресу. Рекомендуем использовать Tor для доступа:

Ссылка на сайт OMG! Маркетплейс в клирнете: OMG! Маркетплейс

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Выше указаны адреса, которые позволяют получить доступ через обычный браузер OMG! Маркетплейс и ссылку, по которой вы сможете в любое время перейти на платформу OMG! Маркетплейс в Tor.

Будьте внимательны при переходе по ссылкам, так как вокруг сайта OMG! Маркетплейс появилось множество мошенников. Переход по их ссылкам может привести к потере средств на балансе и аккаунта на платформе OMG! Маркетплейс в Tor.

Оплата на OMG! Маркетплейс

На данный момент на сайте OMG! Маркетплейс вы можете пополнить баланс следующими способами:



Банковская карта



Яндекс.Деньги



Мобильный оператор



Qiwi



Bitcoin (ваш личный адрес находится в профиле)



Мы рекомендуем использовать Bitcoin, так как курс на официальных обменниках OMG! Маркетплейс не очень выгодный. Советуем использовать обменные пункты из доверенного списка OMG! Маркетплейс, где курс более выгодный и доступно большое количество способов пополнения.

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